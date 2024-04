Tre liste a sostegno di Campatelli: "Una coalizione con realtà differenti"

"Una coalizione che rappresenta tante realtà differenti, dal civismo a persone già impegnate in politica, presentata davanti a più di duecento persone. Sono tutti candidati uniti dall’amore per Certaldo, che ringrazio per essere con me". Ai Macelli, Giovanni Campatelli ha così presentato i quarantasei candidati al consiglio comunale delle tre liste che sosterranno la sua candidatura a sindaco per il centrosinistra. Iniziando dal Partito Democratico, dove si osserva la ricandidatura degli assessori uscenti Clara Conforti e Jacopo Masini, oltre che del presidente del consiglio Romina Renzi e dei consiglieri Elia Bracali, Elia Cinci e Simone Scardigli. Con loro ci saranno Diletta Betti, Ezio Borghini, Giovanni Gianchecchi, Alex Hrban, Margherita Giannini, Jonny Mazzocchi, Debora Parigi, Francesca Santini e Pietro Tumminaro, con Elleny Nottas che rappresenterà la quota di Azione. "Un forte rinnovamento generazionale, un deciso radicamento nel territorio e un grande impegno sulle questioni di Certaldo", ha detto il segretario "dem" Lorenzo Calvetti. A capeggiare "Sarà Certaldo" sarà invece l’assessore uscente Benedetta Bagni, seguita da Roberto Bandinelli, Gerardo Cardone, Fiorella Corigliano, Luigina D’Ercole, Giulia Frati, Paola Gelli, Dario Giovannetti, Brenta Marconcini, Lorenzo Marini, Elio Maroni, Lido Orsi, Adele Pieggi, Luca Rosetti, Andrea Silveri e Cheyenne Zanaboni. "Il comune denominatore che ci contraddistingue è “il prendersi cura“, attraverso un forte senso civico del paese, della comunità", ha detto Bagni.

Della coalizione fa parte anche Alleanza Verdi Sinistra Italiana, referente: Carmine Aliberti. Gli altri: sono Albana Bagni, Alberto Calattini, Marco Cameli, Ilario Chesi, Annamaria Cogliano, Eleonora Contaldi, Renate Dale, Michele Fradella, Daniele Latini, Luisella Maggi, Oumy Kalsoum Mbengue, Denise Migliorini, Francesco Palladino e Vinicio Signorini. "Vogliamo dare forza a due temi fondamentali: giustizia sociale e giustizia ambientale", ha concluso Aliberti.