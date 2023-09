Tre giorni per il trionfo del gusto. Boccaccesca, eccellenze in mostra

Un’esplosione di gusto nel segno della tradizione. Boccaccesca è pronta a incantare il borgo di Certaldo con tante iniziative in programma dal 13 al 15 ottobre. Da 25 anni la kermesse porta sul palcoscenico i migliori cuochi del panorama nazionale e, attraverso i cooking show, ha lanciato giovani chef che poi sono diventati grandi professionisti. Anche quest’anno per tre giorni le strade del borgo saranno un trionfo di colori e odori, con musici lungo le vie che si fonderanno con l’armonia del gusto.

"Sono davvero orgogliosa del raggiungimento di questo importante traguardo di Boccaccesca, che da 25 anni rappresenta la qualità dei prodotti enogastronomici e non solo, con un’attenzione particolare a tutto ciò che di buono e bello offre il territorio – spiega Claudia Palmieri, direttore artistico della manifestazione –. Una rassegna che in 25 anni non ha cambiato la sua filosofia e rappresenta i piaceri del gusto sempre con lo stesso entusiasmo e voglia di stupire". La manifestazione prevede un programma denso di appuntamenti a ingresso libero, che coinvolgeranno sia il borgo basso sia il cuore medioevale di Certaldo alto. "Quest’iniziativa rappresenta, fin dall’inizio, un momento importante di aggregazione e un’opportunità per tutte le imprese del commercio e del turismo del nostro territorio. Un’occasione per far conoscere e apprezzare ai visitatori le caratteristiche del nostro territorio e le eccellenze che lo contraddistinguono", commenta Franco Brogi, presidente Fiepet Confesercenti Firenze. "Ancora una volta – sottolinea il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini –, ci riuniamo per celebrare il meglio della nostra tradizione culinaria e delle abilità artigianali".

Grande protagonista nella parte bassa del paese sarà lo street food con operatori locali, mentre a Certaldo alto si svolgerà il tradizionale mercato delle eccellenze enogastronomiche, accompagnato da artisti e tante esperienze indimenticabili. Tra i momenti clou anche l’esibizione dei cuochi che scenderanno in piazza e si avvicenderanno ai fornelli con piatti che rappresentano ciò che di meglio il territorio può offrire.