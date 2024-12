Tre documenti digitali. Tutti a portata di App

L’IT-Wallet è il "portafoglio digitale" integrato nell’app IO che permette di avere sempre a portata di smartphone le versioni digitali dei documenti importanti.

Il Comune informa tutti che nella sua fase iniziale, l’IT-Wallet includerà tre documenti: la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Questi documenti digitali avranno piena validità legale e potranno essere utilizzati in sostituzione dei documenti fisici. L’attivazione di “Documenti su IO” è gratuita, facoltativa e disponibile per tutte le persone maggiorenni titolari dei documenti in corso di validità. Per ottenere i documenti in versione digitale basta aggiornare o installare app IO sul proprio dispositivo e accedere con la propria identità digitale. I dati digitali sono resi disponibili dagli stessi enti che emettono i documenti fisici, garantendo autenticità e sicurezza grazie all’accesso con Cie o Spid. Come avviene per i documenti fisici, i dati rimangono sotto il controllo esclusivo del cittadino e dell’amministrazione pubblica titolare.