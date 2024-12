Traffico internazionale di droga. Il caso sotto la lente dell’Antimafia

Empolese Valdelsa, 9 dicembre 2024 – L’Empolese Valdelsa di nuovo sotto la lente d’ingrandimento della Dia, Direzione Investigativa Antimafia, che ha appena pubblicato la seconda semestrale 2023 (le semestrali escono alcuni mesi dopo poiché hanno bisogno di ampia elaborazione). Traffico di stupefacenti in primo luogo, poi anche l’ormai annosa faccenda del Keu. Tuttavia, agli occhi balza la fitta rete dei movimenti di droga tra Empolese, la costa e il Pistoiese.

Si dà conto di una operazione della Polizia di Stato di Massa Carrara: si tratta dell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ambito dell’operazione “Smugglers” a carico di 11 cittadini stranieri. “Smugglers” ha portato al sequestro di un quintale di stupefacente, tra cocaina, hashish e marijuana. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che la droga sarebbe stata indirizzata sulle ‘piazze’ della Valdinievole, La Spezia, Versilia e però anche Fucecchio e l’immediata zona pisana. Nello stesso tempo, un’altra operazione, questa volta della Guardia di Finanza di Livorno, ha portato all’arresto di altri due cittadini stranieri alle prese con oltre 50 kg di cocaina suddivisa in panetti e nascosta in un container proveniente dal Sud America, scaricato proprio nel porto di Livorno.

La droga era stata poi trasferita verso le nostre zone, con ‘ponte’ a Santa Croce sull’Arno. Sempre a Livorno e destinata all’interno, altra droga era stata intercettata da un container in arrivo dall’Ecuador. Droga che pone una gigantesca spada di Damocle sulle generazioni giovani. A Empoli, come sappiamo, si stanno rafforzando i sistemi di videosorveglianza in zone ‘sensibili’ come le aree a verde parallele alla ferrovia. Da Fucecchio, citata nella semestrale, abbiamo il commento della sindaca, Emma Donnini: “Purtroppo è una piaga molto difficile da sanare. Sono molto importanti le azioni e i progetti che stiamo portando avanti nelle scuole e nelle associazioni, per dare la possibilità ai tanti giovani di trovare la loro passione, la loro ragione per stare nel mondo, evitando di cadere nelle dipendenze che provocano gravissime conseguenze su tutta la società”.

La semestrale della ‘Dia’ fa riferimento anche al Keu, per ricordare che a metà dello scorso anno la Procura della Repubblica di Firenze ha presentato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di diversi soggetti per presunte condotte illecite nei settori degli appalti e dello smaltimento dei rifiuti. Sarebbero emersi - si spiega nella relazione - “legami tra esponenti della ‘ndrangheta e imprenditori, nonché tra questi ultimi ed esponenti politici”. La fase dell’udienza preliminare ha avuto luogo in autunno.

Andrea Ciappi