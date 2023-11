Tra biodiversità e progetti green: "Piante in dono, sono segno di vita"

Tre giorni di iniziative sulla biodiversità urbana. Con progetti green per celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi, nei giorni 21, 22 e 24 novembre. L’iniziativa rientra nel cartellone "Un Autunno per l’ambiente". "In questi anni credo che abbiamo fatto molto come amministrazione e come cittadini, mettendo a dimora un numero importante di alberi - dice l’assessore all’ambiente Massimo Marconcini –. Abbiamo visto che la città ha reagito positivamente con cittadini e associazioni che decidono di piantare nuovi alberi a beneficio di tutta la nostra comunità. Ad esempio, l’associazione l’Albero della Libertà che li ha piantati nella zona dell’ospedale San Giuseppe, le scuole stanno piantando alberi: ecco questo per noi significa festeggiare questa giornata".

"La vera festa dell’albero – continua l’assessore - è lavorare quotidianamente per piantarli, prendersene cura e saperli gestire. La cittadinanza empolese sta rispondendo attivamente e ringrazio tutti. Credo che se noi ogni giorno piantiamo alberi, salvaguardiamo il verde esistente e ne regaliamo uno migliore alle generazioni future. L’ultimo albero che mi è capitato di aver piantato, è stato nel giardino della scuola materna Peter Pan, un albicocco. Nei prossimi giorni ne regaleremo altri alle scuole che poi pianteranno".

Si comincia il 21 novembre con la donazione di un piccolo albero ai plessi della scuola primaria, da parte del Nucleo Carabinieri Forestale di Empoli. Si prosegue il giorno successivo, il 22 novembre con un incontro che si terrà all’auditorium del liceo Il Pontormo, a cui parteciperanno le classi prime della scuola secondaria Busoni, dalle 8.45 alle 10.30. La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali di Maria Anna Bergantino, dirigente scolastica, e Massimo Marconcini, assessore all’Ambiente del Comune di Empoli che parlerà del Patto del Verde.

Le iniziative continueranno il 24 novembre, dalle 10 alle 11.30, all’Auditorium della scuola Vanghetti . Sono in programma due trekking urbani a primavera, uno al parco della Rimembranza e l’altro, al parco di Serravalle con la scuola secondaria primo grado Vanghetti.