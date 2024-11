Torre-faro per la connessione. Sarà sistemata la recinzione

La recinzione della torre-faro che si trova sulla collina di Monterappoli verrà riparata al più presto. L’intervento si è reso necessario dopo che è stato segnalato in Comune che la recinzione che la ’protegge’ è apparsa in evidente stato di degrado. Condizione, quest’ultima, che determina una situazione di generale mancanza di sicurezza per la ’torre faro’ medesima.

Non sembra che all’origine del danno relativo alle condizioni della recinzione ci sia stato un atto di vandalismo. Il Comune di Empoli ha, comunque, già provveduto all’acquisto del nuovo dispositivo di protezione della torre, che appunto verrà presto sistemato. La spesa sono 1.700 euro quanto mai preziosi visto che la torre serve per le connessioni e altri servizi. Copre buona parte della piana empolese. La titolarità dell’infrastruttura è disciplinata dalla convenzione registrata a Empoli poco più di un anno fa tra l’ex Circondario Empolese Valdelsa e Publiservizi Spa. "Presso la torre - ancora parole del Comune - è installata una recinzione di sicurezza che risulta essere danneggiata e ha bisogno di essere sostituita".

Detto che non sono noti i motivi del danneggiamento, è comunque certo che gli abitanti di Monterappoli si erano accorti che la recinzione di sicurezza non era messa bene. "Abbiamo fatto la segnalazione al Comune - spiegano dal Circolo - non pensiamo si tratti di vandalismo. Comunque, dal Comune sono arrivati qui i tecnici e hanno svolto tutti i sopralluoghi necessari". Gli abitanti non sapevano della delibera di spesa, delibera che è arrivata dopo che sono stati effettuati da parte dei tecnici competenti i necessari sopralluoghi, per un sollecito ripristino delle condizioni di sicurezza della torre dei servizi.

Andrea Ciappi