Tornare ad ascoltare gli album musicali

EMPOLI

"Libri & suoni" è il nuovo ciclo di incontri organizzato dalla libreria di Empoli Libri & Persone, in collaborazione con le Edizioni Curci e il Centro Studi Musicale Ferruccio Busoni. Una piccola rassegna di tre libri scritti da altrettante autorità della musica di oggi. Il primo appuntamento è per dopodomani alle 18.30 nella sede della libreria in centro a Empoli con "Dischi volanti, 40 album alieni da Duke Ellington a Lady Gaga" di Daniele Cassandro (nella foto). Un libro che nasce da una rubrica settimanale che il giornalista tiene sul sito di Internazionale: dal 2020, un album poco noto, dimenticato o poco amato dalla critica viene rimesso sul giradischi e trasformato in una storia. In un’epoca di frammentazione, di streaming e algoritmi, questo libro è un invito all’ascolto di album interi. Non importa se jazz, pop, dance o rock perché, come diceva Prince nel 2015, "Albums still matter", gli album sono ancora importanti. E soprattutto perché ogni album racconta una storia che vale la pena ascoltare. L’incontro successivo è il 13 novembre con "Puccini 900" di Filippo Del Corno, mentre a chiudere il cartellone giovedì 28 novembre ci sarà "Non tocchiamo questo tasto" con Luca Ciammarughi. A dialogare con gli autori, oltre al padrone di casa Fabio Cremonesi, ci saranno Freddy Lavezzo e Lorenzo Ancillotti.