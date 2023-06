Torna la Mille Miglia Oltre 400 bolidi fanno vivere emozioni per la corsa più bella

Le premesse perché sia una grande festa ci sono tutte. Non succedeva dal 2019: per la seconda volta a Vinci torna la Mille Miglia. L’edizione numero 41 passerà dalla Città del Genio giovedì dalle 14. Oltre 400 le auto in gara che arriveranno dal ponte Calamandrei e faranno un tratto di via Leonardo da Vinci per poi salire su via Pietramarina. Un itinerario suggestivo: arrivatI alle "quattro madonne" i 405 mezzi svolteranno in via Amerini, dove si terrà la prova a cronometro fino al ponticino di Ripalta. Poi si prosegue su via Calvi, via Pierino da Vinci, via Rossi per svoltare in via Montalbano e via Roma. Giunta in via Giovanni XXIII, la carovana sosterà per la timbratura della tabella di marcia ripartendo poi verso via Lamporecchiana. Quindici le auto "special", inclusa una "Pink car" per la sensibilizzazione del tumore al seno. Quella di Vinci sarà la terza tappa, che va da Roma a Parma. Non mancherà la Fanfara militare della Marina Militare - Accademia di Livorno, che saluterà l’arrivo delle auto e a fine corsa terrà un concerto in piazza della Libertà. In centro saranno esposte alcune auto d’epoca.

"Il legame tra le Mille Miglia e la città di Vinci - ha dichiarato il vicesindaco Sara Iallorenzi - è molto forte. Vinci diventa una delle città della Mille Miglia, uno dei grandi appuntamenti di avvio dell’estate. Il percorso resta molto simile a quello tracciato nel 2019. Un evento sportivo, culturale, turistico e promozionale che coinvolge anche il mondo dell’associazionismo". Musei aperti, un’occasione in più per scoprire Vinci godendo dell’esposizione di moto storiche che anticiperà il passaggio della "Milano- Taranto" con tappa a Vinci il prossimo 4 di luglio. "Si tratta di un momento importante per il nostro paese, che va oltre al passaggio delle auto storiche - ha dichiarato l’assessore allo sport Vittorio Vignozzi - Non è un evento scontato, ma una scommessa vinta, una giornata di festa che ci racconta la storia dell’automobilismo, dove lo sport incontra la cultura". "La risposta della cittadinanza - ha concluso il sindaco Giuseppe Torchia - è sempre all’altezza: dai bambini agli adulti appassionati o ai semplici curiosi, ci aspettiamo migliaia di persone". "La corsa più bella del mondo" (così la definì Enzo Ferrari), dal 1977, rivive sotto forma di gara di regolarità storica a tappe: la partecipazione è limitata alle vetture prodotte prima del 1957, provenienti da tutto il mondo. Il percorso Brescia-Roma-Brescia ricalca quello della gara originale. Tra le sorprese, l’equipaggio dei fratelli Alberto e Carlo Peragnoli su una Jaguar per celebrare i 67 anni della concessionaria automobilistica empolese creata dal padre Carlo Alberto che farà da accompagnatore. Occhio, infine, alla viabilità. Stop alla circolazione nelle vie Roma, Piumati, Giovanni XXIII e in piazza della Libertà: dalle 9 alle 21 divieto di sosta e dalle 10 divieto di transito. In via Lamporecchiana senso unico di marcia in direzione Lamporecchio. Ai residenti di via Amerini, Ripalta, Calvi e Matteotti, sarà chiesto di esporre i contenitori per la raccolta differenziata dell’organico già domani sera. Ylenia Cecchetti