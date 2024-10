Torna la giornata “Io non rischio“. I volontari spiegano cosa fare se si verifica un disastro ambientale

Domani è il giorno di “Io non rischio”, campagna che da sempre coinvolge il territorio dell’Empolese-Valdelsa, sui temi dell’informazione e della sensibilizzazione sulle buone pratiche di protezione civile. L’appuntamento in città è in piazza Farinata degli Uberti con i volontari della Misericordia di Empoli, dell’Anpas di Empoli e della Sics (Scuola Cani Salvataggio) e occuperà l’intera giornata con dimostrazioni e momenti divulgativi dalle 9 alle 20. L’evento è organizzato in tutta Italia e si svolgerà ovunque, grazie all’impegno di volontarie e volontari di Protezione civile, nella Giornata internazionale per la Riduzione del Rischio dei Disastri.

L’appuntamento si pone l’obiettivo di diffondere la consapevolezza di ciò che ognuno di noi può fare per ridurre gli effetti di rischi come il terremoto e l’alluvione. Fondamentale, infatti, è il ruolo attivo dei cittadini che hanno la possibilità di trasformare questa consapevolezza in azione attraverso scelte concrete, da adottare nel proprio quotidiano.

“Io non rischio” è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla stretta collaborazione tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione.

La campagna è promossa e realizzata dal dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con Ingv - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ReLUIS - Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica e in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l’Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Sul sito ufficiale www.iononrischio.it e sui profili social della campagna (Facebook, Twitter e Instagram), è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma. Si può rimanere aggiornati seguendo l’hashtag #iononrischio2024.

Per Simona Rossetti, sindaca di Cerreto Guidi e delegata alla Protezione Civile dell’Unione dei Comuni “Io non rischio” è una manifestazione molto importante perché "E’utile per coinvolgere la cittadinanza nella conoscenza dei rischi a cui siamo soggetti e dei corretti comportamenti in caso di emergenza. Si tratta di un’importante campagna, resa possibile grazie ai volontari della Protezione Civile dell’Empolese-Valdelsa che allestiranno appositi punti informativi e che voglio ringraziare per il loro impegno e la loro costante presenza nei momenti di grande difficoltà; è grazie a loro che possiamo fronteggiare in modo efficiente le eventuali calamità che possono verificarsi anche nella nostra area".