Torna il volo del Becco Pontorme in fermento tra figuranti e spettacoli

EMPOLI

Mostre, spettacoli e la tradizionale rievocazione storica. Da domani a domenica è tempo di “Pontorme in festa”, la manifestazione giunta alla sua 14esima edizione ed organizzata come sempre dall’associazione Borgo Pontormese. Il momento clou è rappresentato dalla sfilata storica con figuranti in costume rinascimentale (molti dei quali sono stati realizzati dagli studenti del Checchi di Fucecchio) di sabato alle 17.30 che, accompagnata sbandieratori, condurrà i partecipanti fino alla rievocazione del Volo del becco numero 1020, una tradizione popolare pontormese in uso dall’anno 780 fino al 1786. Quest’anno il becco in cartapesta è stato realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Virgilio di Empoli, guidati dalla professoressa Antonella Bertelli.

La tre giorni di festeggiamenti si aprirà però domani sera alle 21 con la consegna del “Premio Pontormo“ al professor Silvano Salvadori, per aver contribuito alla valorizzazione della figura del pittore Jacopo Carrucci (detto Il Pontormo) e del “Cencio d’oro“ al Ceam Group, azienda empolese che ha saputo coniugare l’innovazione e l’efficienza tecnologica con il rispetto dell’ambiente e dei diritti dell’uomo per creare sviluppo e occupazione nel tessuto economico locale. Sabato mattina alle 11 nella trecentesca Compagnia di San Michele, in piazza San Michele Arcangelo, ecco invece l’inaugurazione della mostra di pittura curata dal Circolo delle Arti Figurative di Empoli, sul tema “ Il Grano“. Sempre sabato, poi, la serata proseguirà con vari spettacoli, mentre gli eventi della domenica spazieranno dai giochi in piazza al karaoke, passando per lo spettacolo musicale itinerante della Badabimbumband.

Inoltre, nel week-end sarà anche possibile visitare la Casa del Pontormo dalle 18 alle 20, mentre nel cuore del borgo ci sarà un mercatino di arti e mestieri con dimostrazioni varie di attività e lavorazioni del passato, oltre a uno stand gastronomico in piazza Marchetti e all’allestimento dell’accampamento medievale a cura del gruppo Lupo Rosso. "Quest’anno siamo arrivati alla 14esima edizione di “Pontorme in Festa” – sottolinea con soddisfazione Paolo Laschetti, presidente dell’associazione Borgo Pontormese – La manifestazione è nata e cresciuta con lo scopo di valorizzare l’antico borgo e il suo patrimonio storico, culturale e artistico. Il Volo del becco dal campanile della chiesa di San Michele Arcangelo rappresenta il momento più importante della manifestazione: tale rievocazione risale all’anno 780 ed è stata portata avanti fino al 1786. Al suono dell’antica campana inizierà il corteo storico, composto da oltre duecento figuranti in costumi dell’epoca rinascimentale, musici e sbandieratori. Il programma inoltre raccoglie nel suo insieme momenti di cultura, spettacolo, tradizione e solidarietà pur mantenendo la propria popolarità e il suo essere momento di aggregazione".