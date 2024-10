Torna il servizio del pre-scuola: "Più flessibilità"

Negli anni del Covid il servizio di pre-scuola era stato sospeso e l’orario di ingresso per tutti gli alunni era stato anticipato, sulla base dell’esigenza condivisa da molti genitori di accompagnare i propri figli a scuola in anticipo. Di conseguenza, il servizio di pre-scuola fu interrotto e anche l’orario di uscita pomeridiana fu anticipato. A seguito delle numerose nuove richieste dei genitori, che hanno espresso la necessità di un ulteriore anticipo dell’orario di ingresso e per armonizzare l’entrata anticipata con l’uscita posticipata, come già avviene al nido comunale, l’amministrazione, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Don Milani”, si è impegnata a trovare soluzioni che rispondano alle esigenze delle famiglie riattivando il servizio di pre scuola e aggiungendo quello di post scuola.

Dall’inizio dell’anno scolastico 2024-2025, il servizio di pre-scuola è stato attivato alla scuola dell’infanzia Don Lorenzo Milani. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” di Montagnana, il numero minimo di iscritti è stato raggiunto recentemente e il servizio sarà attivato a partire da novembre.

Rimane aperta la possibilità di iscriversi sia al servizio di pre-scuola sia a quello di post-scuola (ancora non attivo). Il servizio di post-scuola, rivolto sia agli alunni delle scuole dell’infanzia che della primaria offre attività ricreative ed educative condotte da educatori qualificati, tutti i giorni dalle 16 alle 18, includendo anche la merenda. "Offriamo la possibilità di iscriversi al servizio in un qualsiasi momento dell’anno, per venire incontro alle dinamiche e ai cambiamenti delle famiglie", spiega il sindaco, Alessio Mugnaini. L’amministrazione comunale resta impegnata a trovare soluzioni che vadano incontro alle esigenze delle famiglie.