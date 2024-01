Tormentone Niang: frenata alla trattativa. Si inserisce il Verona. Ma l’affare è ancora in ballo

Doveva essere la giornata di Niang e invece la trattativa, in dirittura di arrivo, ha avuto una brusca frenata. In stand-by il club di Fabrizio Corsi che su questa operazione ha investito le proprie energie negli ultimi giorni e pensava, a ragione, che fosse ormai cosa fatta. La trattativa però è ancora da monitorare anche se per adesso non è andato tutto al proprio posto, probabilmente per la volontà del calciatore che deve ancora decidere se rimanere in Turchia o arrivare in Italia. La vicenda nei giorni scorsi ha vissuto alti e bassi, con modalità diverse perfino nella formula. E se all’inizio si pensava a una risoluzione contrattuale del calciatore con l’Adana Demirspor, poi era stato trovato un accordo fra le due società per un conguaglio con bonus, fino a giugno con successivo rinnovo automatico in caso di salvezza. Il giocatore, che in Italia era già stato al Milan, al Genoa e al Torino si è preso ancora 24 ore di tempo. La fine di questa vicenda sarà scritta a breve. Per Nicola sarebbe il nome ideale visto che conosce già il nostro calcio e quindi una pedina facile da integrare negli schemi. Su di lui c’è da registrare anche l’interesse del Verona. Da capire ora se l’Empoli cercherà un altro profilo o se insisterà per chiudere l’operazione con Niang.

I.M.