Tiziana Bianconi (Lega):: "Normativa più incisiva per i crimini commessi da giovanissimi"

EMPOLI

"La città di Empoli aggiunge un tassello ad una situazione legata alla microcriminalità grave e tutti noi abbiamo vissuto in prima persona questi fatti o abbiamo avuto amici o conoscenti che hanno passato questa tremenda esperienza da vittime". Così il segretario della Lega Empoli, Tiziana Bianconi (nella foto), che esprime innanzitutto piena solidarietà alla signora Carla Niccolai, l’83enne rapinata e ferita lo scorso 6 gennaio lungo il sottopasso di via dei Cappuccini a Empoli, e ai suoi familiari. Ringraziando anche gli agenti della Polizia di Stato intervenuti per la cattura dei malviventi, Bianconi aggiunge che "oggi le normative per incidere sulle baby gang esistono grazie al governo di centrodestra. Il pacchetto di misure approvato inasprisce le sanzioni sui crimini commessi da giovanissimi, dotando di nuovi strumenti legislativi anche i questori. I minorenni – precisa Bianconi – possono essere più facilmente puniti per crimine di questo genere, anche con la carcerazione. Si amplia la platea dei reati per i quali può essere disposta la custodia cautelare. Daspo urbano per i maggiori di 14 anni. Anche in caso di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale, è stato previsto il divieto di accesso in determinati luoghi pubblici. Il Governo sta facendo la sua parte, l’amministrazione comunale cosa ha fatto in questi anni per arginare criminalità e degrado a Empoli?".