Tir si ribalta in strada: incidente in via Pistoiese, illeso il conducente A Fucecchio, un mezzo pesante carico di granelli di plastica si è ribaltato su un fianco in Via Pistoiese. Il conducente è illeso, soccorso dai vigili del fuoco. Nessun altro veicolo coinvolto. Il sinistro ha richiesto la messa in sicurezza del mezzo.