Tir fermo sulla rotonda. Tratto interrotto a Dogana. Traffico deviato e disagi

L’amministrazione comunale è da tempo in contatti frequenti con la Città Metropolitana, soprattutto alla luce della questione legata agli sviluppi del sequestro della corsia della 429 all’altezza di Petrazzi che continua a calamitare l’attenzione. E a margine dei confronti, dovrebbe essere fatto il punto anche della situazione della stessa strada in merito alla rotonda di Dogana, con la Metrocittà che lo scorso mercoledì aveva comunque già provveduto a chiudere il tratto interessato dall’incidente per poter poi procedere alle operazioni di rimozione dell’autoarticolato. Lo fa sapere il Comune rispetto alla segnalazione di un cittadino che aveva chiesto risposte sulla riapertura al traffico del tratto che da Dogana porta ad Empoli. La chiusura è dovuta al mezzo pesante fermatosi proprio sulla rotonda, che ha imposto una serie di modifiche alla viabilità in chiave sicurezza stradale: chi arriva da Castello ed è diretto a Empoli dovrà prendere via Zamboni, procedere per via Machiavelli e via Niccoli fino a Brusciana ed immettersi sulla Sr 429 in direzione Empoli. Il provvedimento firmato dalla Città Metropolitana resterà in vigore sino al completamento dell’opera di rimozione, che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.