Tetto crollato. È scontro sui soldi spesi

Via 2 Settembre è stata riaperta ormai due settimane fa, con il Comune di Cerreto Guidi che si è sobbarcato il costo dei lavori stimato in circa 30mila euro. La questione è tuttavia lontana dalla chiusura e promette di procedere per vie legali. Sono gli ultimi sviluppi relativi al cedimento del solaio del tetto dell’abitazione che il mese scorso costrinse la sindaca Simona Rossetti (di concerto con la Città Metropolitana di Firenze) a chiudere la strada, considerando i calcinacci e i detriti caduti anche sul marciapiede e ai lati della carreggiata. Il Comune aveva contattato il proprietario dell’immobile parzialmente crollato, per far sì che provvedesse alla messa in pristino. "Un documento formale – fanno sapere dall’amministrazione – che non aveva tuttavia ricevuto riscontri".

E l’ente, per poter ripristinare la viabilità e riaprire la strada, ha optato per intervenire direttamente incaricando una ditta edile. Il lavoro è come detto stato ultimato da tempo, a spese della collettività. Ed è per questo che il Comune dovrà rivalersi economicamente sul privato. Non è tutto: il crollo aveva giocoforza portato anche il nucleo familiare che viveva nella casa adiacente a quella danneggiata a dover abbandonare temporaneamente l’abitazione. E i proprietari di quest’ultima – stando a quanto si apprende – avrebbero intenzione di intentare una causa alla proprietà dell’immobile in parte crollato. A breve potrebbero quindi esserci ulteriori sviluppi.