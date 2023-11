Tempesta su Fucecchio: "Scuole chiuse anche oggi"

"Una tempesta perfetta", l’ha definita il sindaco Alessio Spinelli, facendo il punto ieri sul flagello del maltempo che ha colpito duramente la Toscana e, pur avendo avuto livelli di gravità diversa zona per zona non ha affatto, lasciato indenne il territorio di Fucecchio. Una tempesta perfetta che è riuscita a fare quello che non era mai accaduto prima di giovedì pomeriggio quando si è scatenato il temporale e sono la pioggia è caduta con livelli tra i 50 e il 80millimetri l’ora: riuscire a far esondare il rio di Fucecchio che a sua volta ha fatto traboccare tutti i rii minori ed i fossi che non hanno retto l’urto che si sono sfogati sulle strade e sulle piazze con una piena paurosa. "Era un’allerta gialla, nemmeno arancione – ha detto Spinelli –: pensate cos’è successo questa notte". Il primo cittadino, parlando via social a tutti i fucecchiesi – molti alle prese, anche ieri pomeriggio con acque e fango – ha ringraziato tutte le forze in campo che continuano a lavorare senza sosta per far fronte alle tante emergenze e richieste di aiuto: "Grazie a tutti, ora rimbocchiamoci le maniche e continuiamo a lavorare per il bene di Fucecchio".

Dove la conta dei danni sarà comunque lunga: sono decine e decine le segnalazioni di allagamento di abitazioni, attività, garage e seminterrati, mentre gli uffici comunali sono rimasti sempre operativi per verificare eventuali danni e criticità: sono state attivate tutte le misure di emergenza e il centro operativo sta monitorando il territorio e intervenendo dove necessario.

Ci sono garage dove il, livello di acque interno è salito fino ad un metro e mezzo con danni ingenti. Molte le segnalazioni anche di mancanza di acqua e di energia elettrica. Nella giornata di ieri è stata ripristinata l’erogazione idrica a Vedute, mentre persistono mancanze d’acqua a Balzello. Frane e smottamenti sono stati segnalati però su Poggio Salamartano, Torre e Ponte a Cappiano. Chiuso un tratto di via Montebuono, dove sono caduti alcuni alberi. La viabilità principale, da quanto abbiamo appreso, non ha subito interruzioni, mentre sono stati necessari alcuni sensi unici alternati sulle strade di campagna e in quelle più periferiche per caduta alberi e presenza di smottamenti. "Esondazioni, allagamenti, smottamenti, alberi sradicati – ha spiegato il primi cittadino – : Fucecchio è stato al centro di una tempesta di dimensioni mai viste prima. Tutte le squadre di operai e volontari sono entrate subito in azione e sono e resteranno al lavoro". In campo l’Associazione Nazionale Carabinieri, operai del Comune, Pubblica Assistenza impegnati ininterrottamente per gli aiuti sul territorio e alla popolazione. Visto il perdurare della situazione meteorologica e dell’allerta meteo, anche per oggi l’attività didattica di tutte le scuole di Fucecchio è sospesa.

Intanto sono molte le famiglie alle prese con le cose distrutte dalla melma entrata nelle case. I rifiuti alluvionati da buttare – ha avvertito l’amministrazione comunale – devono essere posizionati all’esterno dell’abitazione in un luogo che non intralci la viabilità. Alia provvederà a ritirarli prima possibile. Nelle disperazione dei cittadini si trovano ancora a spalare il fango dalle abitazioni.

Carlo Baroni