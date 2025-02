Tema sicurezza. Se ne parla con FdI

Il partito di Fratelli d’Italia ha organizzato per le 10 di domani a Sovigliana, nella sala conferenze del lungarno Cesare Battisti un incontro per fare il punto sulla "questione sicurezza" ed avanzare proposte in merito. Nel corso della discussione, interverranno il responsabile sicurezza di Fratelli d’Italia, consigliere comunale di Empoli Danilo Di Stefano, il consigliere metropolitano Claudio Scipioni, il presidente provinciale Claudio Gemelli e la consigliera comunale di Vinci Manuela Mussetti. A moderare l’evento, al quale parteciperà anche l’europarlamentare Francesco Torselli, sarà Federico Pavese (nella foto), membro del coordinamento regionale del partito di Fratelli d’Italia.