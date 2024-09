Teatro per tutti, al via i corsi al "Pacini" per scoprire il palcoscenico A Fucecchio, al teatro Pacini, si svolgono corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti, guidati da esperti. Si impara l'arte teatrale in modo ludico, con prove e spettacoli finali. Per info e iscrizioni contattare i numeri indicati.