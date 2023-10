Teatro Pacini. Stagione al top con grandi nomi

F

Grandi nomi calcheranno il palcoscenico di Fucecchio. il palcoscenico di Fucecchio. Da ottobre ad aprile il "Pacini" ospiterà una stagione d’eccellenza, con artisti straordinari: Ottavia Piccolo, Roberto Latini, Ascanio Celestini, Filippo Nigro, Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Veronica Pivetti, Elio Germano. Un cartellone di primissimo livello, con un’offerta ampia che conferma il Pacini come punto di riferimento per i cittadini e per tutto il territorio. Una stagione messa in piedi dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di Fucecchio, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura, della Città Metropolitana di Firenze, della Fondazione Cr Firenze e di Unicoop Firenze.

Torna anche la stagione teatrale "Sipario Blu. Tradizione & Innovazione" - afferma il direttore artistico del Teatrino dei Fondi Enrico Falaschi - la decima, con un programma di altissimo profilo che avvalora ulteriormente, qualora ce ne fosse bisogno, l’importanza dello stabile fucecchiese di piazza Montanelli nel panorama teatrale della Toscana" . Il debutto sarà il 28 ottobre con una grande attrice italiana, interprete di film che hanno fatto la storia del cinema, ma anche di spettacoli teatrali rimasti nel cuore di molti. Stiamo parlando di Ottavia Piccolo in scena con " Donna non rieducabile, spettacolo scritto da Stefano Massini, per la regia di Silvano Piccardi, con le musiche per arpa composte ed eseguite dal vivo da Floraleda Sacchi. Lo spettacolo di impegno civile è l’adattamento in forma teatrale di brani autobiografici e articoli di Anna Politkovskaja, la giornalista trovata morta il 7 ottobre 2006 nell’androne della sua casa moscovita, uccisa da quattro colpi di arma da fuoco".

Si riparte il 17 novembre con Roberto Latini, attore, autore e regista pluripremiato, in "Pagliacci all’uscita", accompagnato da un cast eccezionale, Elena Bucci, Ilaria Drago, Savino Paparella, Marcello Sambati. Quindi il 2 dicembre con Ascanio Celestini, grandissimo attore e narratore che presenta" L’asino e il bue". Poi il sipario di alzerà nel 2024 con altre proposte eccezionali e nomi celebri dello spettacolo italiano.

C.B.