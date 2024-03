Teatro Marcialla. Ironia e burattini. Spazio ai bambini

CERTALDO

Fine settimana intenso al teatro Regina Margherita di Marcialla. Dopo l’appuntamento di ieri sera con lo spettacolo “Il Dio della carneficina“, portato in scena dalla compagnia I Gatti bianchi, questo pomeriggio alle 17 spazio al teatro per ragazzi, con la compagnia “Il Teatro delle Dodici Lune“, che presenta “Il Buono, lo Gnomo e il Cattivo” di e con Italo Pecoretti (spettacolo adatto per bambini dai 5 anni in poi). Appuntamento con il teatro dei burattini, quindi, per grandi e piccini, per questa ventesima edizione della stagione teatrale di Marcialla, che da novembre a maggio mette in cartellone quasi una trentina di proposte tra teatro ragazzi, popolare toscano e vernacolo, teatro a km zero, teatro contemporaneo e di ricerca, jazz con degustazioni di vino, musica e concerti bandistici. Come vuole la tradizione, la trama di questa farsa per burattini affronta i grandi temi dell’esistenza umana. Primo fra tutti l’amore, quello tra Giuseppa e Bastiano ostacolato dal perfido Rodrigo che vuole per se la dolce fanciulla, quindi l’eterna lotta tra il bene e il male a suon di bastonate tra Tontolino, timido ma determinato angioletto e addirittura Belzebù, il diavolo in persona, capace di ogni sorta di maleficio, anche quello di assoldare la Morte per ottenere ciò che vuole. Ne nasce un’esilarante commedia dagli ingredienti antichi ma sempre attuali che grazie al ritmo e all’ironia del teatro dei burattini saprà divertire il pubblico di adulti e bambini.

La direzione artistica è affidata a Italo Pecoretti, Ornella Detti e Laura Masini, Damiano Masini, che si dividono teatro ragazzi, prosa e jazz & wine, teatro popolare toscano, km zero e altri eventi. La parte formazione è a cura di Teatro Riflesso. L’organizzazione generale dell’Associazione Culturale Marcialla, con il contributo e la collaborazione del Comune di Barberino Tavarnelle, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unicoop Firenze, Music Pool, Teatro Riflesso, Il Teatro delle Dodici Lune, Carbon Dream e Volentieri Pellenc. Per informazioni è possibile telefonare allo 055 8074348 o scrivere a [email protected], oppure collegandosi al sito www.teatromargherita.org.