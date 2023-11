Teatri di confine “U.mani“ apre la nuova stagione

EMPOLI

Ancora pochi giorni e, dopo il successo delle domeniche pomeriggio con “Dire Fare Teatrare“, il Minimal Teatro di Empoli è pronto ad accogliere la nuova stagione di “Teatri di confine“, rassegna che prevede quattro spettacoli di venerdì sera per i bambini e le loro famiglie. Si parte venerdì prossimo alle 21 con lo spettacolo “U.mani“, nato da un’idea di Annarita Colucci con Annarita Colucci, Dario Carbone, Valeria D’Angelo, Anton De Guglielmo e Michele Galella per la regia di Roberto Andolfi. "Uno spettacolo pluripremiato – racconta Renzo Boldrini, direttore artistico di Giallo Mare Minimal Teatro –, dove in un gioco sorprendente di micromacro scenico, le mani degli attori diventano personaggi straordinari". La storia riguarda Clara, una bambina come le altre, che come tutti i bambini fatica a comprendere il mondo che la circonda. L’universo dei suoi genitori, della nonna, dei maestri a scuola e di tutti gli adulti sia simpatici che antipatici le appare imperscrutabile e allo stesso tempo incapace di capirla. Insomma, un mondo a misura di adulti che hanno dimenticato cosa voglia dire essere bambini.

Un giorno, mentre guarda il suo programma preferito, la televisione si guasta senza rimedio. Così, sebbene arrabbiata e sconsolata, Clara è costretta a osservare il mondo intorno a lei. Per la prima volta dopo tanto tempo, si mette a studiare il panorama dalla finestra della sua cameretta, quando un gabbiano parlante le chiederà aiuto. È così che la vera avventura, quella che aveva sempre sognato, ha inizio. Con una missione di vitale importanza: restituire il sorriso alla Luna. Un viaggio vertiginoso che la porterà negli oceani più profondi, nei deserti più aridi e nelle caverne più buie, fino a scoprire che con la semplice forza della sua immaginazione può cambiare tutto e concepire un mondo nuovo. Il programma di Teatri di confine proseguirà poi nel 2024 con “Piccolo sushi“, una produzione di Fondazione sipario Toscana e Factory compagnia Transadriatica in programma per venerdì 2 febbraio.