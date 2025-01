Tavola rotonda su sport, benessere e felicità

EMPOLIUna tavola rotonda su sport, benessere, crescita e felicità. L’idea nasce dalla presentazione del libro scritto da Fabio Ninci e Andrea Innocenti dal titolo “Allena Well-being e Felicità…!”. Saranno loro a moderare gli interventi chiarendo ed approfondendo cosa sia il well-being e come il benessere degli individui dia loro la possibilità di crescere e formarsi e di come lo sport sia in questo elemento fondamentale. L’appuntamento è per questo pomeriggio dalle 18 alle 20 nell’Auditorium del Palazzo Pretorio, in piazza Farinata degli Uberti a Empoli. L’iniziativa porta la firma del Lions Club Empoli. I relatori che si confronteranno sul tema del well-being e dello sport sono la dottoressa Francesca Bardelli, presidente Nazionale Unvs, il dottor Simone Cardullo, presidente Coni Toscana, il dottor Gian Marco Lupi, direttore Organizzativo Empoli Fc Spa, il dottor Luca Lotti, consulente Empoli Calcio ed ex Ministro per lo Sport e l’avvocato Federico Bagattini, ex vice procuratore Federale Nazionale Figc.