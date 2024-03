Tassa di soggiorno e locazioni brevi. Sarà l’host a versarla al Comune. Novità a Montaione e Gambassi

"Si tratta di una disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio, alla quale tutte le realtà comunali d’Italia si stanno adeguando". E’ il commento del sindaco di Gambassi Terme Paolo Campinoti riguardo la novità sulla tassa di soggiorno per i proprietari che mettono in affitto i propri immobili su Airbnb: da quest’anno sarà la stessa piattaforma online a riscuotere direttamente l’imposta per le locazioni brevi, inferiori ad un mese. Un provvedimento che dovrebbe peraltro contribuire (in)direttamente a contrastare eventuali tentativi di evasione fiscale. E che potrebbe pertanto tradursi in un incremento di entrate tanto per le casse comunali di Gambassi quanto per quelle di Montaione. Le due realtà sono state fra le prime (almeno nell’Empolese Valdelsa) ad aver informato gli "host" del territorio con un avviso pubblico. D’ora in avanti, Aibnb raccoglierà e riverserà la tassa sia al Comune di Gambassi Terme che al Comune di Montaione, ma solo per le locazioni brevi: le altre tipologie di strutture ricettive continueranno a riscuotere e a riversare l’imposta al Comune come di consueto con cadenza trimestrale. Quante saranno quindi le potenziali strutture interessate dal nuovo atto? Difficile dirlo con esattezza. Secondo gli ultimi dati resi noti dalla Regione Toscana e relativi allo scorso anno però, a Montaione figurano 100 strutture ricettive (fra le quali 5 hotel, 37 agriturismi e 48 appartamenti-vacanze) per un totale di 3.138 posti letto. Nel 2023 si sono registrate 269.407 presenze turistiche e 53.005 arrivi.

Per Gambassi, le medesime statistiche parlano di 60 strutture ricettive (fra cui 4 alberghi e 29 agriturismi) e 963 posti letto totali: 18.417 i turisti arrivati in tutto l’anno scorso, 64.008 le presenze. Il Comune di Montaione ha confermato a 3,50 euro l’ammontare dell’imposta di soggiorno per quel che riguarda gli hotel a 5 stelle. A Gambassi invece, la tassa dovrebbe attestarsi ad 1,50 euro per i bed & breakfast e a 2,50 euro per gli alberghi. Al momento, però, solo Airbnb ha aderito a questa disposizione: le altre piattaforme di hosting non si sono ancora espresse in merito. "Un sistema che sul territorio sta entrando in rodaggio, essendo ancora bassa stagione – ha commentato il sindaco di Montaione Paolo Pomponi – ma che in teoria non dovrebbe applicare cambiamenti sostanziali al settore. Perlomeno per quel che ci riguarda".