"Tanto entusiasmo in persone molto giovani"

Si chiama Fatma Akrout, ha 47 anni e fino a pochi giorni fa lavorava in un tomaificio in Tunisia, dove seguiva l’operato di più di 200 persone. Non si è fatta scappare questa opportunità, e ricongiungendosi alla figlia (in Italia già da tempo), oggi Fatma festeggia il primo giorno di assunzione al Calzaturificio Stella. E’ la dipendente numero 71, ma la prima nel nuovo distaccamento produttivo montelupino. E’ lì che seguirà, da docente, le ragazze del corso. "Sono fiera - ha raccontato nel suo primo giorno di lavoro, già nei panni di esperta del settore - Ho fatto tanta pratica. E’ la prima volta che vedo tanto entusiasmo in persone così giovani. C’è voglia di imparare. Il segreto per saper fare bene questo lavoro? Conoscere tutte le fasi". Lo sa bene Iuliana Pascal, empolese, che a soli 20 anni ha già la divisa da docente. "Ho fatto un’Academy di questo tipo lo scorso anno, grazie a quel corso ho trovato un posto di lavoro in questo calzaturificio. Avendo un anno di esperienza, spero di riuscire a trasmettere alle allieve quel che ho imparato. Le loro domande, sono le stesse che facevo io". Prima del via, è stato organizzato con i partecipanti un incontro nella sede di Malmantile per toccare con mano il funzionamento del calzaturificio. Questo format sembra prendere sempre più piede e a Montelupo c’è già un precedente. In 6 "neet" - ragazzi che hanno interrotto gli studi e sono in cerca di lavoro - hanno partecipato a ottobre al percorso formativo sostenuto da FormaTemp lanciato dalla Montelupo Luce Engineering S.r.l, sempre nella zona industriale delle Pratella. Dei ragazzi che hanno ottenuto l’attestato di termoidraulico dopo l’Academy, il titolare Lorenzo Alfaroli ha inserito in organico 4 nuovi apprendisti. "Il personale è introvabile? Ribaltiamo il paradigma". Una strategia che, per gli imprenditori più illuminati, può rivelarsi vincente.

Y.C.