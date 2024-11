Tante opportunità nel settore turismo

Le strutture turistiche toscane stanno ampliando i loro organici in vista della stagione turistica invernale e della prossima estate 2025. Sul sito dell’Ente bilaterale del turismo toscano (www.ebtt.it) sono disponibili numerose offerte di lavoro in tutta la regione, con posizioni adatte a vari livelli di esperienza e qualifiche. Qualche esempio: albergo 4 stelle a Marina di Campo ricerca personale di sala, lavapiatti e aiuto cuoco, mentre ristorante a Portoferraio seleziona un capo partita per gli antipasti e un capo partita per i primi. Chi è interessato può inviare il curriculum a [email protected]. A Prato enoteca del centro storico cerca un aiuto cuoco con esperienza e diploma di istituto alberghiero. È previsto un contratto di lavoro a chiamata. Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected]. Per chi desidera esplorare altre possibilità, il portale Job in Tourism (www.jobintourism.it) offre quasi mille annunci di lavoro provenienti dalle strutture ricettive toscane. Nell’area senese il Relais Casanova di Neri a Montalcino e l’hotel Le Fontanelle di Castelnuovo Berardenga stanno cercando personale, sulla costa toscana il Cala Beach Resort di Grosseto seleziona animatori, facchini, camerieri ai piani, spa therapist, maitre, receptionist, pizzaioli e altre figure professionali. A Volterra Borgo Pignano, tenuta privata di 305 ettari, ricerca diverse figure, tra cui commis de rang, chef de rang, commis di bar, commis di cucina, breakfast chef e portieri. Registrandosi sul sito Jobinoturism.it è possibile rispondere alle offerte di lavoro inviando la propria candidatura.

mo.pi.