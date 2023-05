Tante offerte per chi ha dai 3 ai 17 anni

FUCECCHIO

Attività e laboratori per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni sono previsti anche per l’estate 2023. Stiamo parlando dei centri estivi attivati dal comune di Fucecchio, a cui sarà possibile iscriversi a partire da lunedì. Le domande dovranno essere effettuate esclusivamente online compilando il modulo disponibile sul Portale Genitori (https:fucecchio.simeal.itsicarebenvenuto.php), accessibile solo attraverso Spid, Cns e Cie. Le richieste verranno accolte in ordine di arrivo e sarà data precedenza ai bambini residenti o che abbiano frequentato le scuole del Comune di Fucecchio nell’anno scolastico 2022-2023. Tantissime le offerte ludico-formative per i mesi di giugno e luglio, rivolte a due ampie fasce di età: dai 3 agli 11 anni e dai 12 ai 17 anni. Questi ultimi sono organizzati dal Centro Giovani Sottosopra.