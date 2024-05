Taglio di pellami e tessuti per i marchi di lusso

Il gruppo finanziario svizzero Richemont, del quale fanno parte alcuni dei marchi di lusso più noti a livello mondiale, ricerca personale in Toscana. Tra i profili richiesti: Sap Master Data Analyst per la pelletteria, un prototipista per la Montblanc che abbia dai cinque agli otto anni di esperienza nella mansione ed un’ottima conoscenza delle fasi e degli strumenti necessari per la realizzazione del prototipo, un addetto al taglio che si occuperà della gestione della fase di taglio di pellami e tessuti per la produzione di accessori di pelletteria di più brand del gruppo all’interno del Leather Hub di Scandicci, in provincia di Firenze.

Infine, per la boutique Chloé situata all’interno dell’outlet di lusso in località Leccio, il gruppo ricerca un addetto alle vendite con conoscenza fluente delle lingue italiano e cinese. Per candidarsi alle posizioni consultare il sito web dedicato all’indirizzo: jobs.richemont.com.