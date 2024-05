FdI presenta la squadra. Ecco tutti i nomi in lista

Venti candidati, dieci donne e dieci uomini con valori comuni, che hanno deciso di mettersi in gioco per "imprimere un forte cambiamento alla città". È questa la squadra di Fratelli d’Italia che ieri mattina al locale L’Orto di Empoli ha presentato la sua lista in vista delle elezioni comunali.

"Sono molto soddisfatta della squadra che abbiamo creato – dice Francesca Peccianti, coordinatrice comunale di FdI –. Si tratta di un gruppo eterogeneo, sia per età anagrafica, che per formazione e competenze professionali, anche di tutto rilievo. Alcune di queste sono iscritte e hanno già ruoli attivi nel nostro partito, altre, per puro spirito civico, hanno deciso di dare il loro contributo al lavoro di FdI sul nostro territorio e al progetto di Simone Campinoti per Empoli". Paccianti, avvocato, primo nome della lista, spiega che "la lista di FdI sostiene convintamente Simone Campinoti, con il quale ha condiviso e lavorato concretamente alla stesura del programma, insieme agli altri partiti della coalizione, allo scopo di poter dare risposte concrete ai cittadini in ambito di sicurezza, lotta al degrado, sviluppo economico e valorizzazione turistica del territorio, riorganizzazione della gestione dei rifiuti e abbattimento della relativa tariffa, attenzione alla disabilità con la creazione di un assessorato ad hoc, tanto per citarne alcuni".

In squadra ci sono Cosimo Carriero, docente supplente di scuola primaria, Isacco Cantini, avvocato, Danilo di Stefano, commissario capo del commissariato di Empoli in aspettativa speciale, Simona Tofanelli, ingegnere elettronico, Riccardo Salvadori, impiegato in due aziende del territorio. E poi ancora: Daniela Pardo, impiegata amministrativa, Sara Cavini, funzionario Inail, Samuele Castellaneta, account manager, Daniela Simonetti, titolare del locale Flower di Empoli, Simone Michi, agente di assicurazioni. L’elenco continua con Manuela Mussetti, contabile amministrativo, Maurizio Ceccarini, sottufficiale dell’Aeronautica militare attualmente in quiescenza, Giulia Francesca Marass, infermiere addetto al 118, Emiliano Della Sale, assistente amministrativo, Margherita Guarino, casalinga, Carmelino Giovanni De Leonardis, artigliere paracadutista in pensione, Serena Urso, executive manager, Sara Ibrushi, studentessa alla facoltà di farmacia e Marco Rossi, docente e scrittore.