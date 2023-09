Svolta a Montelupo Fiorentino: strada diventa pubblica

Una parte di via Spartaco Lavagnini nella zona di Fibbiana, frazione di Montelupo Fiorentino, viene acquisita al patrimonio pubblico, demanio stradale, poiché pur privata viene utilizzata dalle persone di passaggio da almeno vent’anni a questa parte. C’è già la determina del Comune di Montelupo Fiorentino e il relativo decreto verrà a breve firmato. Per ciò che riguarda il patrimonio, l’assessore competente è Lorenzo Nesi (nella foto in alto). Il fatto è questo: il Comune di Montelupo Fiorentino ha provveduto ad effettuare una ricognizione del patrimonio immobiliare, ricognizione dalla quale sono emersi alcuni casi di strade ancora di proprietà privata, ma utilizzate ad uso pubblico da oltre venti anni. E’ diventato necessario quindi attivare un percorso di regolarizzazione giuridica di queste porzioni di terreno per consentire una corretta gestione tecnica delle aree.

Lo scorso dicembre 2022 sono state inviate ai cittadini interessati da questo procedimento le apposite comunicazioni con la richiesta di esprimere il proprio consenso alla cessione delle aree: l’acquisizione è gratuita e sarebbe già in municipio il nulla osta per il passaggio al demanio stradale. Si tratta di un passaggio importante sia per l’utilizzo che anche ad esempio per la manutenzione contro buche, avvallamenti o altri problemi simili. In questa maniera il Comune potrà intervenire in maniera tempestiva quando è necessario.

A.C.