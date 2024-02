Sviene, gara sospesa. Niente ko a tavolino

Alla fine ha vinto il buon senso. La gara tra Montelupo e Saline, valida per il campionato di Promozione regionale, sarà rigiocata dal minuto dell’interruzione. Il match di domenica scorsa fu sospeso ad inizio secondo tempo per l’incidente accaduto a Mattia Bianchini, 20enne giocatore del Montelupo, ricaduto a terra privo di sensi dopo aver ricevuto un colpo fortuito in testa. Il Saline, quasi un ora dopo il brutto episodio, ha rimandato la squadra in campo per riprendere il gioco, nonostante in un primo momento tutti i calciatori si fossero trovati d’accordo nel non proseguire. C’era quindi il timore che il Montelupo potesse prendere partita persa a tavolino, invece, il Giudice Sportivo ha riconosciuto l’eccezionalità dell’accaduto e, basandosi sul referto dell’arbitro, ha deciso per la conclusione regolare del match. Un’altra bella notizia dopo le dimissioni dall’ospedale di Bianchini.