Superbonus e welfare aziendale Ecco il fondo da un milione di euro Così Timenet aiuta i dipendenti

Tra i problemi principali di chi ha avuto accesso al Superbonus 110 c’è quello di recuperare i crediti fiscali maturati in seguito agli interventi di ristrutturazione edilizia come previsto dalla normativa vigente. Timenet ha deciso di sostenere i propri dipendenti mettendo a disposizione un fondo da un milione di euro che, fino a esaurimento, consentirà ai lavoratori che hanno attivato il Superbonus di effettuare la cessione del credito. L’idea è nata dopo il disagio espresso alla dirigenza proprio da un dipendente che non riusciva a trovare una banca disponibile ad accogliere la pratica relativa ai lavori alla sua casa.

"Abbiamo stanziato un fondo apposito – spiega Franco Iorio, presidente e amministratore di Timenet – a fronte della consapevolezza della fase di incertezza che stanno vivendo coloro che hanno avviato i lavori di ristrutturazione edilizia nell’ambito del Superbonus 110. È un’iniziativa, al pari delle altre che abbiamo intrapreso in questi anni in ambito welfare, per essere vicini ai nostri dipendenti in un momento di difficoltà". In questi giorni Timenet, che conta un organico di 61 persone, ha inviato ai suoi dipendenti una mail interna in cui ha reso nota l’iniziativa invitando gli interessati a farsi avanti. L’azienda ha stanziato appunto un fondo complessivo di un milione di euro fino ad esaurimento in base alla somma complessiva degli importi per gli interventi di ristrutturazione edilizia delle singole pratiche, trattenendo il 10% del bonus rispetto a percentuali più elevate richieste da soggetti bancari. Il recupero Irpef da parte di Timenet avviene tramite il trasferimento del credito dal cassetto fiscale del dipendente in 4 o 5 anni a seconda dei tempi della pratica. La soluzione è accessibile a tutti i lavoratori purché siano intestatari o cointestatari della casa per cui è richiesta l’agevolazione. L’adesione deve essere manifestata entro il 30 settembre per la cessione del credito purché le pratiche degli interventi di ristrutturazione siano eseguite nei termini e nelle modalità stabilite dalla normativa vigente. "Una società che rispetta i dipendenti anche facendosi carico delle loro necessità – conclude Iorio – e che offre un ambiente di lavoro sicuro e salutare in cui poter crescere e affermarsi, sarà sempre in grado di attrarre e trattenere i migliori talenti, aumentando così la propria competitività sul mercato". E a proposito di talenti, anche nel 2023 Timenet prevede l’inserimento di nuovo personale pari al 10% dell’organico attuale, specie nel reparto tecnico.

t.c.