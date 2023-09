Superbonus, preoccupano i cantieri sospesi: "Tanti guai per i condomini”

Empoli, 29 settembre 2023 – I ponteggi sono montati: basta guardarsi intorno per trovare cantieri non presidiati. C’è stata la corsa ad aprirli per accaparrarsi il bonus ma a oggi risulta impensabile chiudere i lavori in essere entro dicembre. Il futuro incerto del Super Ecobonus 110 ha effetti reali anche nell’Empolese Valdelsa, dove non mancano le preoccupazioni per aziende, tecnici, committenti dei lavori e amministratori condominiali. Sono proprio i condomini a vivere le difficoltà maggiori. La causa? L’aumento costante dei prezzi, la scarsa liquidità e i crediti "incagliati" (ovvero l’impossibilità per aziende e privati di cedere i crediti acquistati agli istituti bancari e finanziari).

Molte banche e intermediari hanno deciso di fermare l’acquisto dei crediti per l’esaurimento del cosiddetto ’spazio fiscale’ e così si fa tangibile anche a Empoli il rischio che la città resti segnata da cantieri sospesi. La scadenza al 31 dicembre riguarda i cantieri sui condomini, come conferma l’architetto Maria Busco, che da 25 anni opera nel settore dell’amministrazione condominiale. "Ci sono condomini che ci hanno creduto, sono rimasti delusi e hanno deciso di fare retromarcia - spiega Busco dallo studio Ammi srl che a Empoli gestisce circa 40 realtà - Siamo in attesa della proroga al 31 marzo 2024, ma non sappiamo se sarà effettiva. C’è un gran caos e a pagarne le spese siamo anche noi". Da una parte ci sono le ditte che non riescono a recuperare i crediti, e dall’altra chi non riesce proprio a usufruirne, e rischia di chiudere.

“Siamo stati lasciati soli - dice Busco, che fa parte di Anamm (Associazione nazional-europea amministratori d’immobili) - Pensionati, famiglie monoreddito, sono andati a chiedere il mutuo per sostenere la propria quota, hanno fatto sacrifici credendo in questo investimento. Tanti studi hanno perso clienti sfiduciati che non hanno rinnovato il mandato per qualcosa che esula dalla nostra responsabilità". Sono almeno due terzi dei condomini empolesi ad aver aderito al Superbonus: molti oggi si trovano nel limbo come spiega Giuseppe Gennaro presidente metropolitano Cna costruzioni. "Anche a Empoli il guaio per i cantieri è la mancata cessione dei crediti; chi si è preso un impegno non sa come portarlo a termine. Se le cose non cambiano si rischia di realizzare opere edili che non verranno mai completate. O, se verranno portate a termine, non sappiamo chi le pagherà".