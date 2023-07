Summer Jazz Emmet Cohen apre il Festival

Entra nel vivo il cartellone dell’Estate Empolese, con l’arrivo dell’Empoli Jazz Summer Festival. L’appuntamento, dopo il “Foody Festival“ (street food con spettacoli e animazioni musicali) al parco di Serravalle da domani a domenica, è per lunedì prossimo 17 luglio al Torrione di Santa Brigida col primo concerto di Emmet Cohen Trio e il gruppo empolese dei SuperBad. Classe 1990, pianista poliedrico, compositore ed educatore, Emmet Cohen è apparso nei principali festival jazz internazionali oltre ad essere headliner nei più importanti jazz club di New York. Durante la pandemia ha trasmesso in diretta sui social media e su YouTube i suoi concerti “Live From Emmet’s Place”, che sono diventati un fenomeno virale con milioni di visualizzazioni e un interesse sempre crescente. Dopo “Future Stride”, il suo acclamato debutto nel 2021, lo scorso ottobre Emmet Cohen ha firmato il suo nuovo album, “Uptown in Orbit”, ispirato dalle connessioni che lui e il suo trio, con Philip Norris al contrabbasso e il batterista Kyle Poole, hanno contribuito a favorire durante l’isolamento per il Covid.

Il gruppo empolese SuperBad è invece composto da Marco Caponi (sax alto, ewi, vocoder), Paolo Acquaviva (trombone), Valentina Bartoli (hammond, tastiere, cori), Lorenzo Ruggeri (chitarra, cori), Tommaso Faglia (basso, cori) ed Emanuele Bonechi (batteria). Si tratta di un progetto di musica funk, fondato a Firenze nel 2018 dal sassofonista Marco Caponi (già musicista dei Dirotta su Cuba, Drusilla Foer, Alessandro Cattelan & Street Clerks, Funkoff, Paolo Ruffini, Lorenzo Baglioni). La formazione trae ispirazione dai padri fondatori del genere ma volge uno sguardo al futuro con un personalissimo crossover di funk, rock, jazz ed elettronica. Il cartellone proseguirà il 25 luglio con la serata dedicata ai nuovi talenti del jazz italiano ed internazionale (Guy Mintus, Simone Basile 5et e Antonio Ottaviano 5et, Theo Croker), mentre il 3 agosto spazio a Daniele Malvisi 5et e Tal Gamlieli trio e il 24 luglio grande appuntamento sul sagrato della Collegiata in piazza Farinata degli Uberti con Noa. Informazioni e costi dei biglietti su [email protected]