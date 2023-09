Studiosi analizzano Vinci. Idee e proposte per il futuro

Studiosi universitari “studiano” Vinci e propongono idee per il suo futuro. Sono centosette i giovani che si sono impegnati in questo progetto alla quinta edizione del festival nazionale dell’economia civile, in corso a Firenze. L’evento finale è stato al polo di scienze sociali di Novoli con il laboratorio per analizzare Vinci e proporre progetti per implementare i suoi punti di forza e soluzioni per risolvere alcune criticità. Alla conclusione del laboratorio l’analisi e i progetti sono stati presentati all’economista e saggista statunitense, vincitore del Premio Nobel per l’economia nel 2001, Joseph E. Stiglitz. Vinci è uno dei quattro territori toscani, su oltre 270, scelti per essere analizzato. "È un onore per Vinci essere stata scelta tra i territori oggetto di studio – dice Paolo Frese, assessore ad attività produttive e turismo, presente al festival – È il risultato del lavoro fatto dall’amministrazione comunale e della proficua rete di collaborazione creata tra Università di Firenze, Comune, Next Economia, associazioni e imprenditori. Le proposte degli studenti e i commenti di Stiglitz saranno per noi stimoli e ispirazioni nell’impegno quotidiano".