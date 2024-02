Studenti all’opera per le creazioni del progetto ’Amici per la pelle’ Gli studenti delle scuole del distretto di Fucecchio stanno creando opere utilizzando pellami forniti dalle concerie per il progetto "Amici per la pelle". Le opere saranno esposte a Lineapelle, a Milano, e votate dai visitatori per il titolo di opera vincitrice del 2024. L'iniziativa mira a coinvolgere i giovani nel settore manifatturiero.