Studenti a lezione sul fiume Pesa. Saranno nove le uscite didattiche

A scuola… ma sul fiume. Sulla Pesa. Che in questa primavera, grazie alle tante piogge (e un po’, ma poca, neve sui Monti del Chianti in inverno), è al top dello splendore: succede di nuovo con gli studenti delle medie a Montelupo, in virtù del Contratto di Fiume. È il progetto di educazione ambientale promosso dall’Assessorato alle Politiche Ambientali e alla Mitigazione e Adattamento Climatico in collaborazione con i firmatari del Contratto medesimo. Coinvolti tutti gli studenti delle classi prime e alcune seconde dell’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo.

Durante le uscite didattiche, i ragazzi avranno l’opportunità di conoscere da vicino l’ecosistema fluviale, la sua biodiversità, i delicati equilibri che lo regolano e le minacce rappresentate dai cambiamenti climatici. Come sappiamo, a causa dell’evaporazione estiva (dovuta invero anche a troppi prelievi alcuni dei quali non autorizzati), la bassa Pesa è ‘ascesa’ al triste ruolo di emblema nazionale del cambiamento del clima.

Alle nove uscite previste parteciperanno numerose realtà del territorio e del mondo scientifico: l’Autorità di Distretto dell’Appennino Settentrionale, il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, l’associazione Viva Scienza, il gruppo Acchiappa Rifiuti della Pro Loco, l’associazione Plastic Free e il Centro Ornitologico Toscano. A rendere ancora più speciale il progetto sarà la partecipazione di Stefano Cerbai, campione italiano a squadre di fotografia subacquea, che accompagnerà gli studenti in alcune uscite per documentare il suggestivo momento della frega delle carpe, quando i pesci risalgono dall’Arno alla foce della Pesa in cerca di acque più limpide per la riproduzione.

Secondo l’assessore Lorenzo Nesi, questo tipo di formazione nei ragazzi è "essenziale". "Il Contratto di Fiume – ha aggiunto – rappresenta uno strumento concreto per costruire un legame più forte tra comunità e territorio, a partire proprio dai più giovani". Riguardo la bassa Pesa, si avvicina il momento di altri importanti lavori della Bonifica con nuove casse di laminazione.

Andrea Ciappi