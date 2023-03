Studente morto dopo il malore Domani i funerali

Domani pomeriggio tutta la comunità di Castelfiorentino darà l’ultimo saluto a Adrian Herbicianu, lo sfortunato studente dell’istituto superiore "Enriques" che a soli 16 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore improvviso in classe. La salma del giovane è rientrata ieri nel paese valdelsano che lo ha adottato (era originario della Romania). Dopo il decesso, avvenuto lo scorso mercoledì a distanza di 24 ore dal suo arrivo in elisoccorso, in condizioni disperate, all’ospedale di Careggi, il corpo del ragazzo è stato sottoposto a un riscontro diagnostico, dal quale sembra siano emersi problemi cardiaci. Il giovane si trovava seduto al proprio banco quando si è sentito male. Si è accasciato a terra e, nonostante i tempestivi soccorsi sia del personale scolastico sia dei sanitari del 118, non si è più ripreso. La famiglia ha dato il consenso alla donazione degli organi affinché il dolore per l’inconsolabile perdita possa ora dare una speranza ad altre persone. Il corteo funebre partirà alle 14 dalla Pieve di Castelfiorentino. Il feretro arriverà davanti alla scuola che frequentava, poi sosterà davanti alla sua abitazione e quindi giungerà nella chiesa di Santa Verdiana dove verrà officiata la funzione. Adrian Herbicianu riposerà nel cimitero castellano. I suoi compagni di classe lo hanno ricordato venerdì mattina con uno striscione "Adrian rimarrai sempre nei nostri cuori" e hanno fatto volare tanti palloncini colorati nel cielo.

i.p.