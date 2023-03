Stop alle auto a benzina La Lega raccoglie firme

La Lega affronta un’altra battaglia. Nei giorni scorsi la sezione comunale di Fucecchio del Carroccio ha dato il via a una raccolta di firme per impedire che dal 2035, le automobili a benzina e diesel non possano più circolare dopo il via libera arrivato dal Parlamento europeo a metà febbraio (ma con ben 279 contrari, tra cui tutto il centrodestra italiano). Il voto su questo argomento è stato rinviato a data da destinarsi dal Coreper, la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 Stati membri dell’Unione europea che prepara i lavori del consiglio. La prima iniziativa è stata con un gazebo nell’area adibita a parcheggio, di fronte al supermercato Coop di via di Fucecchiello. Tutto il Direttivo della Lega di Fucecchio è impegnato in prima persona, in questa importante raccolta di firme: dal segretario Marco Cordone, eletto con un ottimo risultato dal congresso provinciale di Firenze nel consiglio direttivo provinciale, ai consiglieri Stefano Cartocci, Andrea Frino, Manuel Auseretti e Marco Vincio Bonaccorsi. Il segretario Cordone, informa inoltre che è già stata aperta anche la campagna tesseramento della Lega per Salvini Premier.