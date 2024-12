Stop ai tir sulla vecchia 429: "A breve sarà rimosso il divieto"

"Ci viene riferito che, per il ponte sulla Pesciola, la Regione Toscana abbia stanziato a suo tempo specifici finanziamenti per ’l’adeguamento delle infrastrutture alla normativa vigente non realizzabili nel breve periodo’, in quanto i lavori renderebbero inagibile l’unica via di transito tra Castelfiorentino e Certaldo. Situazione che collega strettamente le due viabilità, quella del ponte e quella del cantiere 429 con tempistiche di conclusione assolutamente incerte". Lo hanno fatto sapere i consiglieri comunali della Lega Susi Giglioli e Angelo Fiore, a seguito della commissione comunale urbanistica riunitasi un paio di giorni fa e avente come temi principali la viabilità di Petrazzi e la conclusione della variante alla 429.

Una commissione che era stata richiesta dagli esponenti del Carroccio, i quali si sono detti insoddisfatti per non aver ricevuto risposte chiare per quanto concerne il cronoprogramma. "L’amministrazione stessa non ha mai provveduto a richiedere alla Regione anche un semplice sopralluogo sul cantiere del terzo lotto della nuova 429 relativo all’area di pertinenza comunale" hanno aggiunto i consiglieri Fiore e Giglioli. Quindi la conclusione: "Sul vecchio tracciato della strada 429 a oggi persiste ancora il divieto di transito ai mezzi pesanti, anche se informalmente ci dicono sembra debba essere rimosso a breve".