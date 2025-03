Danni ingenti a famiglie, imprese e infrastrutture dovute ad allagamenti, smottamenti e frane. Ne ha parlato in aula il senatore Pd Dario Parrini, rappresentando la situazione dovuta al maltempo creatasi nell’Empolese, uno dei territori flagellati dall’alluvione. "Secondo una stima provvisoria - ha riferito Parrini in Senato - i danni ammontano a più di 100milioni di euro. E’ la sesta emergenza alluvionale in Toscana in 18 mesi. Sono necessarie tre misure da parte del Governo, che in tempi brevi devono prodursi". In primis, la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. "E’ fondamentale; faccio appello al ministro Nello Musumeci e al capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano affinché questo riconoscimento ci sia". La seconda guarda agli aiuti economici. "Servono risorse aggiuntive rispetto ai ristori di primissima istanza che saranno messi a disposizione dalla Regione, a beneficio di famiglie e aziende che hanno subito danni e degli enti che dovranno ripristinare le infrastrutture compromesse". E poi la cosa più importante. "Il finanziamento in tempi certi – ha detto Parrini – del programma di interventi di riduzione strutturale del rischio idraulico in Toscana. Nuove casse di espansione, interventi su argini e dighe, opere strutturali che su base permanente abbassino il rischio idrogeologico".

Y.C.