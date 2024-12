"Stasera pago io". Quando i giochi prendono vita

CASTELFIORENTINO

"La bottega dei giocattoli", produzione di Teatro Crest di Taranto sbarca domani alle 21 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino nell’ambito della rassegna serale per famiglie ’Stasera Pago Io’. Testo e regia sono di Sandra Novellino e Delia De Marco, che sarà anche sul palco come attrice insieme a Antonio Guadalupi, Savino Maria Italiano e Sara Pagliaro. Lo spettacolo, consigliato per bambine e bambini dai tre anni, prende corpo anche grazie alle musiche originali di Mirko Lodedo, vero tappeto sonoro di azioni, danza e racconto che danno vita ai giocattoli. O sono i giocattoli a dar vita agli attori? In ogni caso i veri protagonisti di questa storia sono proprio i giocattoli, che si animano di vita propria abitando da sempre le fantasie dei bambini, che naturalmente giocano dando un’anima agli oggetti.

Questo spettacolo si sviluppa all’interno di una bottega di giocattoli e le botteghe di giocattoli non sono forse delle città nelle quali i giocattoli vivono come delle persone? O meglio, le città non sono forse delle botteghe di giocattoli nelle quali le persone vivono come dei giocattoli? Un mondo parallelo che aiuta i bambini a fare esperienza di emozioni, imparando a non perdere "la bussola", passando dalla gioia alla delusione, dalla malinconia all’allegria, dall’amore al risentimento. Una città solitamente notturna, perché vive nel profondo dei sentimenti. Non solo infantili.

Destinato ai bambini più piccoli, lo spettacolo è frutto del pluriennale lavoro svolto dagli operatori del Crest, anche nelle scuole materne, intorno al linguaggio teatrale più efficace rispetto a un’utenza così particolare e impegnativa, al fine di verificare linguaggi e tecniche di lavoro che, ovviamente, lasciano poco spazio alle parole a favore di immagini, musica e gioco.

’Stasera Pago Io’ è un progetto che propone un’inedita formula di fruizione, in cui a pagare un biglietto unico sono i bambini mentre adulti accompagnatori entreranno gratis, purché in possesso dei "fantassegni" che i ragazzi dovranno conquistarsi con un gioco online.