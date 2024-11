Stalloni medicei da salvare. C’è il problema infiltrazioni: "Lavori con il geo radar"

Gli Stalloni medicei hanno problemi d’infiltrazione d’acqua. Il Comune di Cerreto Guidi ha affidato ad un’associazione specializzata l’incarico di effettuare una mappatura di sottoservizi con georadar e verifiche videoendoscopiche, a fronte di un esborso di circa 4mila euro. Si tratta degli stessi spazi a pochi passi dalla villa (nella foto) che servivano secoli fa ad ospitare i cavalli del granduca di Toscana. Nella determina si legge che "a seguito dei ripetuti eventi meteorologici di eccezionale portata che hanno interessato il territorio comunale negli ultimi due anni, si sono verificati episodi di infiltrazione di acque nei locali". Le indagini riguardano in primis la prospezione georadar su una porzione di suolo di circa 950 metri quadrati, per una tecnica che prevede il contatto e il trascinamento dell’antenna da 200-400MHz sulla superficie. E poi un’ispezione videoendoscopica nella zona di raccolta delle acque superficiali nell’area compresa tra il giardino della Villa Medicea, la scalinata che conduce agli Stalloni medicei e la sottostante piazza Umberto I. La finalità è in primis di capire se dalla piazza compresa tra la villa e la chiesa vi siano tubazioni che scendono verso la scalinata, dove il collegamento è caratterizzato da un punto di raccolta delle acque piovane. E dopo aver individuato la causa delle infiltrazioni, pianificare un’opera risolutiva.