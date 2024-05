Stadio Cecchi al restyling. Interventi lunghi tre anni. La festa con la finalissima

Tre anni di interventi per lo stadio Mauro Cecchi di Limite sull’Arno può presentarsi al pubblico (di casa e ospite) e alle squadre rinnovato. Il Comune di Capraia e Limite ha appena assegnato all’associazione che si occupa dell’impianto sportivo oltre 28mila euro a sostegno di quanto speso per i tanti lavori portati a termine o sul filo del traguardo. Tra i quali spiccano dal 2021 gli interventi sull’impianto di irrigazione; sulla caldaia con la sostituzione di apparecchiature in centrale, la riparazione della perdita sul tubo della caldaia e la sostituzione di un flessibile gas al bruciatore; interventi di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici, ancora nuovi lavori alla caldaia; e infine la sostituzione di alcune attrezzature ormai usurate e ripulitura del pozzo. Insomma un investimento importante perché lo stadio di Limite è anche il tempio dello sport giovanile.

Nel mese in corso, ad esempio, è in corso il torneo ’Maggio Limitese’, organizzato dall’US Limite e Capraia Asd-Juventus Academy. La manifestazione interesserà tutto maggio, con la finalissima in programma domenica 26 alle 21. Si tratta di un folto programma calcistico di assoluto livello, riservato alla categoria Under14 ovvero 2010 e con trentasei squadre che si sono schierate al via, pronte a battagliare durante incontri undici contro undici da due tempi della durata di 35 minuti ciascuno.

Le compagini partecipanti sono state suddivise in sei gironi formati da sei squadre. Alla presentazione del progetto, avvenuta nei giorni scorsi, c’erano il sindaco uscente (e ricandidato) Alessandro Giunti, il presidente della società Maurizio Tramacere Falco e il responsabile dell’organizzazione del torneo, Francesco Pucci.

