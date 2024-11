Sr429, stop mezzi pesanti sino a fine mese

Il divieto di transito per i mezzi pesanti che seguirà alla riapertura del tratto sequestrato della 429 sarà valido sino al 30 novembre ed eventualmente prorogabile. Lo ha decretato la Città Metropolitana, a margine della determina che porterà di fatto a riaprire, dopodomani indicativamente dalle 11 (quando dovrebbero concludersi i lavori di posa delle barriere new jersey a supporto del ponte di Pesciola) anche la corsia precedentemente sequestrata per le indagini supplementari sulla morte di Lorenzo De Luca. Seguirà una fase di monitoraggio del traffico come annunciato dal sindaco Francesca Giannì, nell’arco di una riapertura graduale. Per il momento però non potranno passare dal ponte i mezzi di massa complessiva alle 3,5 tonnellate e di massa superiore ai 2,30 metri. Per chi transita sul raccordo Autostradale Firenze-Siena da sud e deve raggiungere Castelfiorentino, Empoli o Pisa, l’obbligo è di uscire a Poggibonsi nord, proseguire fino al casello A1 Firenze Impruneta, prendere la Fi-Pi-Li in direzione Pisa/Livorno e seguire le indicazioni per Empoli, per arrivare a Castelfiorentino, uscire a Empoli Centro e immettersi sulla nuova SR 429 fino a destinazione. Analogamente, i mezzi che da Pisa o Livorno intendono raggiungere Certaldo dovranno prendere la Fi-Pi-Li in direzione Firenze, prendere l’uscita Scandicci Autostrada A1 e proseguire in direzione Sud verso Roma. Per poi uscire al casello Firenze Impruneta e transitare sul raccordo autostradale Firenze-Siena. Per la riapertura definitiva per tutti sarà quindi necessaria pazientare ancora.