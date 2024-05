Spring sound a Serravalle, ci siamo

EMPOLI

Ufficiali le nuove date dello “Spring Sound Festival“. Dopo il rinvio dello scorso weekend a causa del maltempo, infatti, la prima edizione della kermesse musicale realizzata dalle associazioni Jump Live e Il Contrappunto, in collaborazione con Sintesi Minerva cooperativa sociale, si terrà dal 17 al 19 maggio prossimi. L’ingresso è libero e sarà possibile anche godere degli stand di street food che apriranno dal pomeriggio.

Il primo concerto che animerà l’area ristoro Green Bar del parco di Serravalle di Empoli sarà venerdì 17 alle 21 quello di Eugenio Bennato con il suo ultimo lavoro “Vento popolare“. Scalderanno il palco i Sick Chapa, Andrea Brunini e Gheri. In questa performance, Bennato torna al punto di partenza, quando cominciò a girare il mondo con la sua musica delle minoranze dove non ha mai contato il profitto ma il contatto umano e la bellezza. Ad accompagnarlo ci saranno: Vincenzo Lambiase, chitarra classica e elettrica; Sonia Totaro, danza e voce; Francesca Del Duca, batteria, percussioni, voce e Stefano Simonetta, basso, chitarra acustica e voce. Domenica alle 18, spazio invece all’energia travolgente del gruppo Hso. A seguire, Bobo Rondelli (nella foto) e I Matti delle Giuncaie. Un viaggio sonoro tutto toscano che non mancherà di farvi ballare, emozionare e riflettere con il sorriso come sono soliti fare questi artisti.