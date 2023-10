Sport e scuola, ecco il progetto. Coinvolti oltre trecento alunni

L’idea è semplice: portare a scuola le discipline sportive in modo da offrire ai ragazzi l’opportunità di fare attività motoria, sperimentando anche gli sport meno diffusi. Si chiama "Sport e scuola" il progetto che dopo la battuta d’arresto dettata dal Covid, torna all’istituto comprensivo di Montelupo Fiorentino. Lo sport come materia di studio. Oltre alla teoria, la pratica per cimentarsi in qualcosa di nuovo, scoprire passioni, talenti e imparare. Sono più di 300 gli studenti coinvolti nell’iniziativa che ha chiamato a raccolta le associazioni Circo Liberatutti, Dance Project, Art Lab Triboo, Usc Montelupo, Rugby Montelupo, ma anche Acsi Atletica Toscana, Md Academy, Move, Budokan e Use Basket. Dalla danza all’atletica, dal basket alle arti circensi, un ampio ventaglio di possibilità per mettersi in moto e socializzare.

Un progetto che ha una ricaduta positiva sui bambini considerando che circa un piccolo su quattro, tra i 3 e i 17 anni, in Italia non pratica sport. A dirlo sono i dati Istat relativi al 2020 e 2021, necessario dunque intervenire dato che lo sport resta un elemento fondamentale per il benessere fisico e psicologico dei ragazzi. "Le varie associazioni sportive del territorio collaborare con la scuola per permettere agli alunni di fare sport durante l’orario scolastico - conferma l’assessore allo Sport, Simone Focardi (nella foto) - Ringrazio le associazioni che hanno voluto esserci". Associazioni che beneficiano anche loro dell’attività, cogliendo l’occasione per presentarsi ad una platea di centinaia di studenti, ben16 classi, dalle prime alle terze elementari.