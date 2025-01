Sport, cultura ed eventi. Una domenica speciale

Una domenica ricca di cosa da fare e da vedere quella di oggi a Fucecchio. Oggi L’associazione Judo Kodokan Empoli organizza il primo Trofeo "Judo for Lilith", riservato alle classi non agonistiche di Fijlkam ed enti di promozione sportiva. L’associazione, che da tempo collabora con il Centro Aiuto Donna Lilith di Empoli, si pone come obiettivo, attraverso la manifestazione, di far conoscere e sostenere le attività dello stesso. La manifestazione si terrà al palzetto dello sport. Ma è anche una domenica nella quale si ò ancora ammirare la mostra "Un’avventura di carta e inchiostro: Indro Montanelli tra giornali e riviste", che racconta sinteticamente il percorso giornalistico di Montanelli. L’esposizione è visitabile alla Fondazione Montanelli Bassi. La mostra sarà visitabile fino al 30 gennaio negli orari di apertura della Fondazione Montanelli Bassi, ovvero martedì, giovedì sabato e domenica dalle ore 15 alle 19.