Sport alle Cerbaie: "Tanta partecipazione"

Sono stati 115 gli iscritti all’iniziativa ludico motoria di running e bike promossa dalla Consulta dello Sport del Comune , in collaborazione con Uisp Zona del Cuoio, Asd Atletica Fucecchio, Gs Pieve a Ripoli, MotorBike e Contrada Massarella. Una manifestazione che ha fatto vivere Le Cerbaie. A questi si sono poi aggiunti tanti appassionati che hanno colto l’occasione per una passeggiata negli splendidi paesaggi collinari che circondano Fucecchio. Ad aprire il percorso due agenti a cavallo della Polizia di Stato, ai quali si sono uniti alcuni cavalieri della zona, la cui presenza ha concorso a rendere ancor più suggestiva la manifestazione. "Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per ideare e realizzare questa bella giornata di sport, a partire dalla Consulta dello Sport, dall’Atletica Fucecchio e dal Gs Pieve a Ripoli, passando per le associazioni e le aziende che hanno contribuito, fino al Comitato Uisp e alla contrada Massarella - commenta il sindaco Alessio Spinelli –. Un grazie particolare voglio rivolgerlo poi al Questore di Firenze Maurizio Auriemma, non solo per aver acconsentito alla presenza di due agenti a cavallo ma, più in generale, per l’impegno quotidiano nelle azioni di lotta allo spaccio".