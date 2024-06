"Spinta a percorsi e azioni che incrementino e sviluppino i servizi"

Come generare valore per i territori. l primo impegno pubblico per il neo assessore al turismo, Alberto Cafaro, è stato nel capoluogo regionale. Cafaro ha rappresentato l’amministrazione comunale all’importante convegno promosso da Cna Toscana sul tema del turismo sostenibile. L’incontro, rivolto a enti locali e imprese, verteva su come generare valore per comunità e territori attraverso percorsi e azioni che incrementino e sviluppino i servizi turistici, tenendo conto delle realtà presenti del settore, dal ruolo del settore pubblico alle certificazioni di sostenibilità, dai fenomeni demografici ai cambiamenti climatici. "Il nostro – ha detto Cafaro a margine dell’incontro – è un territorio ricco di storia, cultura e uno straordinario meraviglie naturalistiche. Occorre lavorare e studiare nuove strategie affinché questo eccezionale patrimonio possa inserirsi all’interno di percorsi turistici legati all’ambiente e alla sostenibilità".